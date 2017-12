ShanghaiDer US-Autobauer Ford will mit einer E-Modelloffensive sein Wachstum in China hochfahren. Bis 2025 sollen dort insgesamt 50 neue Fahrzeuge auf den Markt kommen, wie der Konzern am Dienstag in Shanghai ankündigte. 15 davon sollen mit einem Elektroantrieb versehen sein.

Fords Umsätze auf dem chinesischen Markt sollen in dem Zeitraum um 50 Prozent zulegen, sagte Spitzenmanager Peter Fleet, der für die Region Asien-Pazifik verantwortlich ist. In den vergangenen Monaten waren die Erlöse eher schwach ausgefallen.