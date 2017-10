TokioUngeachtet der Diesel-Krise in Deutschland setzt Volkswagen auf dem japanischen Markt auf die Diesel-Technologie. Der Diesel-Markt in Japan expandiere, sagte Till Scheer, Chef der Volkswagen Group Japan KK am Mittwoch auf der Tokyo Motor Show, die am 27. Oktober ihre Pforten öffnet und bis 5. November läuft. Mit der Passat-Serie mit TDI-Antrieb bringt Europas größter Autobauer Anfang nächsten Jahres erstmals einen Diesel in Japan auf den Markt. Die japanische Regierung setze auf Diesel und biete steuerliche Förderung, erläuterte Jürgen Stackmann, Vorstand für Vertrieb und Marketing der Marke VW, in Tokio. Schon heute würden 50 Prozent aller importierten Fahrzeuge in Japan als Diesel verkauft, so Stackmann.