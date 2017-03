StuttgartDer Trend zum Nutzen statt Kaufen von Autos wird nach Einschätzung von Daimler-Chef Dieter Zetsche den Absatz von Neuwagen nicht schrumpfen lassen. Die höhere Auslastung von Fahrzeugen werde dazu führen, dass diese auch schneller ausgetauscht werden müssten, erklärte Zetsche am Montag auf einem Kongress der Zeitschrift „auto, motor und sport“ in Stuttgart.

Zudem könnten auch Menschen, die nicht oder nicht mehr selbst fahren könnten, in Zukunft autonom fahrende Autos nutzen. „Ich glaube, dass Prognosen von 100 Millionen Autos jährlichem Verkauf in 2025 realistisch sind und sich auch danach weitere Wachstumsperspektiven ergeben“, sagte Zetsche. In diesem Jahr wird mit einem Plus der Neuzulassungen von zwei Prozent weltweit auf 84 Millionen Fahrzeuge gerechnet.