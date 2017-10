Moderne Autos mit ihrer Vielzahl elektronischer Steuergeräten sind nach verbreiteter Einschätzung in Fachkreisen anfällig für Hackerangriffe. Nach dem Konzept der Autoindustrie sollen die Daten vom Fahrzeug auf sichere Server der Hersteller überspielt werden, andere Unternehmen sollen dann auf dem Umweg über diese Server Zugriff auf die Daten erhalten. Davon hält der TÜV nichts: „Die Datenverarbeitung muss aus unserer Sicht im Fahrzeug stattfinden und darf nicht in Backend-Server ausgelagert werden“, sagte Goebelt.

„Das Auto ist ein Alltagsgegenstand und nicht mit einer Industrieanlage vergleichbar.“ Auf externen Servern wären die Daten nach Goebelts Einschätzung nicht sicher vor Manipulation: „Wenn die Daten nur noch über Server abgerufen werden und nicht direkt über elektronische beziehungsweise digitale Schnittstellen am Fahrzeug, könnten wir als Tüv beispielsweise bei der Abgasuntersuchung nicht mehr sicherstellen, dass die dort liegenden Daten wirklich neutral sind oder ob diese in irgendeiner Weise verändert wurden.“

Auch in der Versicherungsbranche gibt es große Vorbehalte gegen das Konzept der Autoindustrie, weil diese dann quasi den Erstzugriff auf sämtliche Daten hätte. So warnte der Vorstandssprecher der Huk Coburg, Klaus-Jürgen Heitmann, vor einem „Datenmonopol“ der Autohersteller. Auch die Chefetage in Deutschlands größtem Versicherungskonzern Allianz ist nicht begeistert.

Der Tüv hält mit einem eigenen Konzept dagegen, genannt „Automotive Platform“: „Wir schlagen eine in allen Fahrzeugen einheitlich verbaute hochsichere Kommunikationsplattform vor“, sagte Goebelt. Diese sei vergleichbar einem „Tresor, der sich nur mit einem Schlüssel auf- und zuschließen lässt“. In dem Tresor seien die Zugriffsberechtigungen für die Fahrzeugdaten abgelegt.“ Über die Zugriffsrechte soll der Autobesitzer entscheiden.

Die zentrale Plattform soll einerseits alle elektronischen Steuergeräte im Auto miteinander verbinden - und andererseits durch jeweils separate Verschlüsselung die für die Betriebssicherheit wichtigen Komponenten des Autos von den Servicediensten für die Werkstatt und der Datenübermittlung für Infotainment-Angebote trennen.