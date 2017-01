PekingVolkswagen will nicht vor dem kommenden Jahr Audi-Fahrzeuge zusammen mit dem größten chinesischen Autobauer SAIC bauen oder verkaufen. Ein VW-Sprecher sagte am Mittwoch, Vorrang habe es, die Zusammenarbeit mit dem bereits bestehenden Partner FAW auszubauen. „Keine Verkäufe, keine Produktion, nichts in diesem Jahr”, sagte VW-China-Chef Jochem Heizmann der staatlichen Zeitung China Daily. Die Verhandlungen über eine Kooperation mit SAIC würden jedoch fortgeführt und könnten in diesem Jahr abgeschlossen werden, sagte eine Audi-Sprecherin.