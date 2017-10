MünchenBMW hängt dem Stuttgarter Rivalen Daimler in diesem Jahr deutlich hinterher. Der Münchner Konzern steigerte seinen Absatz sämtlicher Automarken – BMW , Mini und Rolls-Royce – im September leicht um 0,8 Prozent auf 239.764 Fahrzeuge, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Die Marke BMW – ohne die zwei britischen Töchter – verkaufte in den ersten drei Quartalen 1,54 Millionen Wagen, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum.

BMW hat Schwierigkeiten unter anderem in Großbritannien und den USA; in beiden Märkten sind die Verkäufe gesunken. Aufwärts geht es nach wie vor in China mit einem Zuwachs von 15 Prozent in den ersten drei Quartalen, in Japan und in Lateinamerika.