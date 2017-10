HamburgDie Diesel-Abwrackprämie wird den Neuwagenabsatz nach Angaben des Branchenverbandes VDA in Deutschland in diesem Jahr anschieben. Trotz sinkender Verkaufszahlen im September hob der Verband der Automobilindustrie seine Prognose für den Jahresabsatz an auf einen Zuwachs von vier Prozent auf rund 3,5 Millionen Neuwagen. Bisher war der VDA von einem stagnierenden Pkw-Absatz für dieses Jahr ausgegangen. „Ein Grund für die steigende Nachfrage sind die Umstiegsprämien für ältere Dieselfahrzeuge“, sagte VDA-Präsident Matthias Wissmann am Mittwoch in Berlin. Ein Anstieg des Auftragseingangs im September um vier Prozent sei ein Beleg dafür, dass die Kunden die Angebote nutzten.

Im vergangenen Monat wurden laut VDA gut 288.000 Pkw zugelassen, ein Rückgang um drei Prozent. Das lag nach Branchenangaben daran, dass der September einen Verkaufstag weniger hatte. Von Januar bis September stieg der Absatz um zwei Prozent auf mehr als 2,6 Millionen Stück. „Der deutsche Markt entwickelt sich dynamischer als erwartet“, sagte Wissmann.