Sao PauloFord hat die Auto-Fertigung im rezessionsgeplagten Venezuela gestoppt und will diese nicht vor April wieder aufnehmen. „Es ist eine Maßnahme, um die Produktion in dem Land an die Nachfrage anzupassen“, sagte der für Südamerika zuständige Ford-Manager Lyle Watters am Dienstag bei einer Veranstaltung im brasilianischen Sao Paulo zu Journalisten. Die betroffene Fabrik in Venezuela beschäftige 2.000 Arbeiter.