In Spanien beschleunigte die Wirtschaftserholung den Aufschwung am Automarkt. Der Branchenverband Anfac gab am Montag für das abgelaufene Jahr einen Absatzsprung von elf Prozent auf 1,15 Millionen Wagen bekannt. Auch in Frankreich stieg die Autonachfrage im vergangenen Jahr. Die Neuzulassungen kletterten dem Herstellerverband CCFA zufolge um 5,1 Prozent auf mehr als zwei Millionen Wagen.