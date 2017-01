FrankfurtDer europäische Automarkt ist im vergangenen Jahr dank der stabilen Konjunktur spürbar gewachsen. Der Absatz legte in der Europäischen Union um 6,8 Prozent auf 14,6 Millionen Fahrzeuge zu, wie der europäische Branchenverband ACEA am Dienstag mitteilte. Trotz politischer und wirtschaftlicher Unsicherheiten nach dem Brexit-Votum der Briten oder dem Referendum in Italien sei das Verbrauchervertrauen robust geblieben, erklärte der Verband. In Deutschland stiegen die Auslieferungen um 4,5 Prozent auf 3,35 Millionen Pkw gegenüber dem Vorjahr.

Am zweitgrößten Markt Großbritannien setzten die Autobauer mit 2,69 Millionen Fahrzeugen 2,3 Prozent mehr ab. Unter den großen Absatzländern erzielte Italien den stärksten Zuwachs mit fast 16 Prozent.