Für Daimler , den Konzern mit den ältesten Käufern unter den deutschen Automarken, ist China ein Jungbrunnen. Im Schnitt sind die chinesischen Käufer 34 Jahre alt. Zehn Prozent der S-Klasse-Käufer sind jünger als 30, verrät Konzernchef Dieter Zetsche nach der Veranstaltung und lacht. In Deutschland wäre das kaum vorstellbar.

Gerade für die jungen Käufer will Daimler das Angebot erweitern, Vertriebschefin Britta Seeger und Chefdesigner Gorden Wagener zeigen in Schanghai ein Konzeptauto, das zeigt, wie sich Daimler ein Sedan auf Basis der A-Klasse vorstellt – mit breitem Kühlergrill, aggressiv blitzenden LED-Scheinwerfern und viel Chrom. So wie es die Chinesen mögen.

Hip statt konservativ will Daimler sich der chinesischen Kundschaft präsentieren. Wellness und Superfood stehen auf dem Speiseplan der Konzernfeier. Die einzigen, die an diesem Abend in Schanghai Krawatte tragen, sind die Kellner, die Avocado-Röllchen und gegrillte Jakobsmuscheln servieren.