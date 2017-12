Sao PauloDie Autoindustrie in Brasilien ist angesichts der Wirtschaftserholung für dieses und nächstes Jahr optimistisch gestimmt. Der Chef des Branchenverbandes Anfavea, Antonio Megale, sagte am Mittwoch, dass der Absatz von neuen Pkw und Lkw 2017 wahrscheinlich um neun Prozent steigen dürfte. Damit würde die bisherige Prognose von 7,3 Prozent übertroffen. 2018 dürfte der Markt prozentual zweistellig zulegen, ergänzte Megale.

Brasilien zählte bis zu einem Abschwung vor ein paar Jahren zu den fünf größten Automärkten der Welt. In dem südamerikanischen Land sind die Autobauer Fiat Chrysler, Volkswagen, General Motors und Ford mit größeren Produktionsstätten vertreten. Mercedes-Benz hatte vor kurzem angekündigt, in den Jahren 2018 bis 2022 rund 750 Millionen Dollar in brasilianische Werke zu investieren, die Chassis für Busse und Lastwagen herstellen.