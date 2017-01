BerlinDaimler-Chef Dieter Zetsche dringt darauf, dass die Große Koalition noch in dieser Legislaturperiode die gesetzlichen Grundlagen für autonomes Fahren schafft. „Der Gesetzentwurf sollte noch in dieser Legislaturperiode beschlossen werden“, sagte Zetsche am Donnerstag auf dem Neujahrsempfang von Daimler in Berlin. Zurzeit befindet sich der Entwurf über die Änderung des Straßenverkehrsgesetzes in der Ressortabstimmung.

Nach der Kabinettsplanung des Kanzleramts von Anfang Januar sollte es noch in diesem Monat beschlossen werden. Wichtig sei dabei auch der regulatorische Rahmen, sagte Zetsche. Hintergrund sind etwa auch Haftungsfragen. Grund für den Zeitdruck dürfte auch die Sorge des Konzerns sein, dass es bei wechselnden Mehrheiten in der Regierung nach der Bundestagswahl im September 2017 neue Probleme bei der Erlaubnis für selbstfahrende Autos erwartet.