Las VegasDer US-Chiphersteller Nvidia weitet beim autonomen Fahren seine Zusammenarbeit mit namhaften Autokonzernen auf Volkswagen und Uber aus. Der Wolfsburger Konzern werde künftig die Plattform Drive IX nutzen, teilten beide Firmen am Montag auf der Technologiemesse CES in Las Vegas mit. Die Technologie helfe selbstfahrenden Fahrzeugen dabei, Entscheidungen im Verkehr innerhalb von Sekundenbruchteilen zu treffen. Letztlich gehe es darum, einen intelligenten Beifahrer zur Hand zu haben, der Gesichter erkennen könne und den Fahrer beobachte, um ihn warnen zu können, sollte er abgelenkt sein. Tesla ist bereits Kunde und der Mitfahrdienst Uber nutzt die Nvidia-Technologie nun ebenfalls für seine Flotte.

Die Drive-Plattform wird laut Nvidia-Chef Jensen Huang auch vom deutschen Autozulieferer ZF Friedrichshafen und dem chinesischen Technologiekonzern Baidu für deren Offensive beim autonomen Fahren in der Volksrepublik eingesetzt. Insgesamt greifen demnach bereits 320 Firmen, die in irgendeiner Form am vernetzten Fahren arbeiten, auf Nvidia-Produkte zurück. Anleger machen die Wette bislang mit. Der Aktienkurs des ursprünglich auf Grafik-Chips fokussierten Unternehmens hat sich in den vergangenen zwölf Monaten mehr als verdoppelt. Die Erwartungen, dass Nvidia zum führenden Anbieter von Halbleitern für selbstfahrende Autos, Datenzentren und Künstliche Intelligenz wird, haben das Papier zum drittstärksten Wert in dieser Zeit im S&P 500 gemacht.