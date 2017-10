LondonDer britische Rüstungskonzern BAE Systems will bis zu 1950 Arbeitsplätze streichen. Der Großteil der Stellen falle in der Militärsparte weg, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. In Gewerkschaftskreisen hatte es zuvor geheißen, von den Kürzungen seien vor allem zwei Fabriken im Norden Englands betroffen, wo das Kampfflugzeug Eurofighter Typhoon gefertigt wird. BAE hat die Produktion des Jets bereits gedrosselt. BAE Systems beschäftigt 34.600 Menschen in Großbritannien.