LondonDer britische Rüstungskonzern BAE Systems profitiert von steigenden Militärausgaben rund um den Globus. In diesem Jahr sei deswegen mit einem Gewinnanstieg von fünf bis zehn Prozent zu rechnen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Mit einem Plus von sieben Prozent sei 2016 bereits ein gutes Jahr gewesen, sagte BAE-Chef Ian King. Das Unternehmen dürfte seine Prognose auch auf die Ankündigungen von Nato-Staaten wie Deutschland stützen, die auf Druck des neuen US-Präsidenten Donald Trump die Wehretats erhöhen.

Im vergangenen Jahr profitierte BAE bereits von dem Pfund-Verfall nach dem Brexit. Der Umsatz zog überraschend kräftig um sechs Prozent auf 19 Milliarden Pfund an.