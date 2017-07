Die Finanzinvestoren Bain und Cinven erwägen nach Angaben des Arzneiherstellers Stada einen Antrag auf Befreiung von der einjährigen Sperrfrist zur Abgabe eines neuen Übernahmeangebots. Die Stada AG prüfe derzeit, ob sie dem Befreiungsantrag zustimmen würde, teilte das Unternehmen am Dienstag in einer Adhoc-Mitteilung mit. Nach der Prüfung wolle man dann die Öffentlichkeit weiter informieren, so der Arzneimittelkonzern.

Falls Stada und die Finanzaufsichtsbehörde dem Antrag zustimmen würden, wäre der Weg für eine neue Offerte von Bain und Cinven frei. Beide waren erst vor wenigen Tagen mit dem ersten Gebot über 66 Euro je Aktie, das Stada inklusive Schulden mit etwas mehr als 5,3 Milliarden Euro bewertet hatte, knapp gescheitert.