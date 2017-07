FrankfurtDie Finanzinvestoren Bain und Cinven haben sich Insidern zufolge ausreichend Rückhalt von Anteilseignern für einen erneuten Übernahmevorstoß bei Stada gesichert. Bain und Cinven hätten eine neue Offerte ausgearbeitet, die dem Management des Arzneimittelherstellers nun zur Prüfung vorliege, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag von mehreren mit der Sache vertrauten Personen. Neben der Zustimmung des Vorstands braucht diese aber noch grünes Licht von der Finanzaufsicht BaFin, bevor sie gestartet werden kann. Von der Behörde müssen sich die Finanzinvestoren von der einjährigen Wartefrist befreien lassen, die sie nach dem Scheitern eigentlich einhalten müssten.

Die Finanzinvestoren und Stada wollten sich dazu nicht äußern. Den Insidern zufolge haben Bain und Cinven definitive Zusagen von deutlich mehr als 15 Prozent der Aktionäre zur Andienung ihrer Aktien erhalten. In der vergangenen Woche waren sie mit ihrer Offerte über 66 Euro je Aktie für Stada zunächst gescheitert. Nur 65,5 Prozent der Aktionäre nahmen das Angebot an - zwei Prozent weniger, als Bain und Cinven zur Bedingung gemacht hatten. Das lag Finanzkreisen zufolge vor allem an Hedgefonds, die einen Teil ihrer Aktien nicht getendert hatten in der Hoffnung nach Abschluss der Übernahme einen höheren Kurs für ihre restlichen Aktien zu erhalten.