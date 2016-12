FrankfurtBASF-Chef Kurt Bock blickt verhalten optimistisch in die Zukunft. Es gebe ein paar Anzeichen dafür, dass die Talsohle in der Chemiebranche erreicht sei, sagte der Manager in einem Interview mit der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. „Für dieses Jahr bleiben wir bei unserer Prognose. Für einen Ausblick 2017 ist es noch zu früh.“