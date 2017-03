Der Chemiekonzern BASF verkauft sein Geschäft mit Lederchemikalien an die niederländische Stahl Group. Im Gegenzug erhalten die Ludwigshafener eine Minderheitsbeteiligung von 16 Prozent an der Firma, wie BASF am Donnerstag mitteilte. Zu weiteren finanziellen Details der Transaktion wollte sich das Unternehmen nicht äußern. Der Dax-Konzern wird mittel- bis langfristig "signifikante Mengen" an Lederchemikalien an Stahl liefern. Die Transaktion umfasst das weltweite BASF-Lederchemikaliengeschäft mit rund 210 Stellen sowie den Produktionsstandort für Lederchemikalien in Spanien. Der Abschluss des Verkaufs wird für das vierte Quartal erwartet.