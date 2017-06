DüsseldorfDas Thema ist so brisant, das es Bundesaußenminister Sigmar Gabriel bei seinem Besuch in Libyen in der vergangenen Woche auf höchster Ebene adressierte. Wintershall, der größte Öl- und Gasproduzent Deutschlands, liegt mit der staatlichen Ölgesellschaft NOC im Clinch. Die Parteien streiten über Lizenzen und Verpflichtungen. Seit Anfang März steht die Produktion komplett still.

Gabriel sprach die Probleme bei seinem Gespräch mit Mohamed Taha Siala, Außenminister der international anerkannten Regierung, an – und stellte sich auch auf der anschließenden Pressekonferenz vor das deutsche Unternehmen: „Selbstverständlich hat das Unternehmen Wintershall Ansprüche und es ist auch im Interesse Libyens die Probleme zu lösen“, betonte Gabriel. „Eine Beschädigung eines solchen Investitionsvorhabens spricht sich international herum und beschädigt Image und Ruf von Libyen als sicherem Investitionsstandort.“ Siala stimmte Gabriel zu und kündigte an, sich für eine Lösung einzusetzen.