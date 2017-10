Am heutigen Donnerstag erfolgt an der Frankfurter Börse die Erstnotierung der Varta-Aktie. Tojner hatte den Börsengang des Unternehmens wegen der großen Nachfrage nach den Papieren um eine Woche vorgezogen. Einen schnellen Exit plant Tojner, der auch nach dem Börsengang gut 60 Prozent an Varta halten wird, nicht. „Ein Verkauf, nur um schnell Kasse zu machen, kommt nicht in Frage“, so Tojner. Auch in zehn, wahrscheinlich sogar 15 Jahren, werde das Unternehmen noch in seinen Händen sein, so der Österreicher.