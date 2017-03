Bild vergrößern Polizei im Haus: US-Bundesbeamte führen eine Durchsuchung beim Baumaschinenriesen Caterpillar in Morton (Illinois) durch. Bild: AP

US-Ermittler haben am Donnerstag mehrere Firmensitze von Caterpillar durchsucht. Der Baumaschinenproduzent teilte lediglich mit, es gehe um die Schweizer Tochterfirma CSARL. An der Börse kam die Nachricht nicht gut an.