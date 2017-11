DüsseldorfDer Bayer-Konzern erwartet trotz eingehender Prüfungen durch die Kartellbehörden, die milliardenschwere Übernahme von Monsanto im kommenden Jahr erfolgreich zum Abschluss bringen zu können. Die Kartelluntersuchungen gingen in eine „unvorstellbare Tiefe“, sagte Bayer-Chef Werner Baumann am Mittwoch in Düsseldorf.