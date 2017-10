FrankfurtDie US-Gesundheitsbehörde FDA hat eine neue Anwendung für den Bayer-Gerinnungshemmer Xarelto genehmigt. Zugelassen wurde eine Dosierung von täglich 10 mg zur Langzeit-Vorbeugung gegen venöse Thromboembolien, wie Bayer am Montag mitteilte. Die Europäische Kommission habe eine entsprechende Zulassung für Xarelto am 19. Oktober erteilt, hieß es weiter. Venöse Thromboembolien, also Blutgerinnsel in der Lunge oder einer tiefen Vene, seien nach Herzinfarkten und Schlaganfällen die dritthäufigste Ursache für Herz-Kreislauf-bedingte Todesfälle.