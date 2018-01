Sanofi übernimmt das belgische Biotechnologie-Unternehmen Ablynx für 3,9 Milliarden Euro. Der französische Pharmakonzern setzte sich damit gegen den dänischen Konkurrenten Novo Nordisk durch, dessen niedrigeres Gebot von Ablynx abgelehnt worden war.

Mit dem Zukauf setze Sanofi seine strategische Transformation in Forschung und Entwicklung fort, teilte das Unternehmen mit. Zugleich werde die Zahl der Medikamente, die sich in späten Entwicklungsphasen befinden, ausgeweitet und das Wachstum im Bereich seltener Blutkrankheiten gestärkt. Sanofi zahlt 45 Euro pro Aktie in bar für Ablynx, wie beide Firmen am Montag mitteilten. Dies ist ein Aufschlag von 21,2 Prozent zum Schlusskurs am Freitag.