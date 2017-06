New York/London/SydneyDer weltgrößte Bergbaukonzern BHP Billiton vollzieht einen Wechsel an der Konzernspitze und kommt damit dem aktivistischen Hedgefonds Elliott entgegen. Vom 1. September an übernehme Ken MacKenzie den Vorsitz des Verwaltungsrates, teilte das Unternehmen am Freitag mit. Der 53-jährige folge auf Jacques Nasser, der ausscheide.

Hedgefonds, die den Rohstoffkonzern seit längerem unter Druck setzen, hatten MacKenzie favorisiert. Der von dem Milliardär Paul Singer kontrollierte Hedgefonds Elliott Management hatte BHP aufgefordert, sich vom Ölgeschäft in den USA zu trennen, das einen Wert von rund 22 Milliarden Dollar (19,6 Milliarden Euro) haben soll. BHP lehnte einen Verkauf ab. Singer forderte zudem, dass der Konzern seine Dividenden erhöhen und die Doppelstruktur aus zwei börsennotierten Unternehmen in London und Sydney auflösen solle.