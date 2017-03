2016 will Merck einen Umsatz zwischen 14,9 und 15,1 Milliarden Euro erreichen, der um Sondereinflüsse bereinigte Betriebsgewinn (Ebitda) soll zwischen 4,45 und 4,6 Milliarden Euro liegen. Mit dieser relativ konkreten Prognose wagte sich Merck-Chef Stefan Oschmann Ende vergangenen Jahres vor. Die ganz genauen Zahlen will er zur Bilanz-Pressekonferenz am Donnerstag vorlegen. Wie auch immer: Merck ist damit bei Umsatz und Ergebnis im Jahr 2016 im zweistelligen Prozentbereich gewachsen.

Für Merck wird es Zeit, neue Medikamente zu lancieren; in der hauseigenen Pipeline herrscht seit Jahrzehnten Flaute. Die Hoffnungen ruhen dabei besonders auf Avelumab – einem Krebsmittel, das die Abwehrzellen des Körpers aktiviert. Eine erste Anwendung gegen einen schwarzen Hautkrebs, das sogenannte Merkelzellkarzinom, soll in diesem Jahr auf den Markt kommen. Die US-Zulassungsbehörde hat eine beschleunigte Prüfung zugesagt – ebenso für eine weitere Indikation, bestimmte Formen von Harnblasenkrebs. Weitere Anwendungen etwa gegen Lungen-, Blasen- Magen oder Eierstockkrebs sollen in den kommenden Jahren folgen. Im dritten Quartal, so hoffen die Merck-Manager, werde die europäische Arzneibehörde über die Zulassung einer Tablette gegen Multiple Sklerose entscheiden; mit dem Mittel ist Merck allerdings schon mal gescheitert.