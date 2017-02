Die Aktien des kriselnden Traditionskonzerns Bilfinger stiegen am Dienstagmorgen um vier Prozent auf 39,60 Euro. Bilfinger will nach eigenen Angaben aus dem Konzernergebnis von 271 Millionen Euro wieder eine Dividende von einem Euro je Aktie zahlen. 2016 war die Dividende ausgefallen. Der Aktienrückkauf soll ein Volumen von 150 Millionen Euro haben, hatte Bilfinger am Montagabend nach Handelsschluss mitgeteilt.

Die Analysten der UBS erklärten, die Ausschüttung sei eine Überraschung. Der Aktienrückkauf dürfte den Kurs nach unten abstützen, schrieben die Experten vom Bankhaus Lampe. DZ-Bank-Analyst Thorsten Reigber sprach von einer soliden Performance im vergangenen Jahr.