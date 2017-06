WashingtonIn den USA könnten Nachahmerversionen von biotechnologisch hergestellten Medikamente nach einem Urteil des Obersten Gerichtshofs künftig schneller auf den Markt kommen. Die neun Richter hoben am Montag einstimmig das Urteil einer niedrigeren Instanz auf, dass den Schweizer Pharmakonzern Novartis vorübergehend am Verkauf eines sogenannten Biosimilars der Amgen-Arznei Neupogen gehindert hatte. Das Urteil des obersten Bundesgerichts gilt als wegweisend, weil Biotech-Nachahmerpräparate dem US-Gesundheitssystem große Einsparmöglichkeiten eröffnen.

Bislang gilt für den Verkaufsstart von Biosimilars in den USA eine sechsmonatig Wartefrist ab deren Zulassung durch die Arzneimittelbehörde FDA. Die Bestimmung geht auf eine Klausel in der Gesundheitsreform ("Obamacare") zurück, die 2010 den Weg für Biosimiliars in den USA überhaupt erst freimachte.