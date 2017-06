FrankfurtDie chinesische Creat Group ist bei der Übernahme der hessischen Pharmafirma Biotest vorzeitig am Ziel. Einen Tag vor Ablauf der Frist haben 77,05 Prozent der Inhaber von Biotest-Stammaktien die Offerte angenommen, wie beide Unternehmen am Mittwoch mitteilten. Die Chinesen hatten die Übernahme unter die Bedingung gestellt, an mindestens 75 Prozent der Stammaktien zu kommen. Der Erfolg hatte sich abgezeichnet: Die Eigentümerfamilie Schleussner hatte ihren Anteil von 51 Prozent der stimmberechtigten Biotest-Aktien Creat bereits versprochen, am Dienstag diente auch die Kreissparkasse Biberach ihre gut 15 Prozent an. Einschließlich Schulden lassen sich die Chinesen die Übernahme der Firma 1,3 Milliarden Euro kosten.