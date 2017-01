FrankfurtDie Pharmafirma Biotest verabschiedet sich mit einem hohem Verlust von ihrem US-Therapiegeschäft. Die Sparte geht an die US-Biopharmaziefirma Adma Biologics, an der sich Biotest im Zuge der Transaktion mit knapp 50 Prozent beteiligt, wie das hessische Unternehmen am Montag mitteilte. Biotest zahlt zudem 11,5 Millionen Euro an Adma, gewährt den Amerikanern einen Kredit über 14 Millionen Euro und wird sich mit bis zu 11,5 Millionen Euro an einer künftigen Kapitalerhöhung des Unternehmens beteiligen.

Das US-Therapiegeschäft wird ab sofort als nicht fortgeführter Geschäftsbereich ausgewiesen, für den Biotest für das vergangene Jahr einen Nachsteuerverlust von rund 80 Millionen Euro erwartet. Das Ergebnis der fortgeführten Geschäftsbereiche soll sich dagegen um etwa 30 Millionen verbessern.