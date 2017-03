MünchenNach der Absatzkrone muss der Autobauer BMW auch den Rendite-Thron an den Dauerrivalen Daimler abgeben. Wie der Münchner Konzern am Donnerstag mitteilte, ging in der zentralen Autosparte die Marge vor Zinsen und Steuern (Ebit-Marge) 2016 auf 8,9 Prozent zurück. Das sind 0,3 Prozentpunkte weniger als vor Jahresfrist und auch weniger, als die 9,1 Prozent, die Mercedes-Benz zuletzt verbuchte.

Konzernweit fuhr BMW das siebte Rekordjahr in Folge ein: Der Gewinn vor Steuern legte um 4,8 Prozent zu auf 9,67 Milliarden Euro, unterm Strich um acht Prozent auf 6,91 Milliarden Euro. Der Konzernumsatz stieg um 2,2 Prozent auf 94,16 Milliarden Euro.