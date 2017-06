LondonIm Streit über neue Regeln für Betriebsrenten in Großbritannien ist der Vorschlag von BMW bei den Arbeitnehmern durchgefallen. 57 Prozent stimmten gegen den Plan des Unternehmens, wie die britische Gewerkschaft Unite am Montag mitteilte. Am Dienstag wollen die Arbeitnehmervertreter über das weitere Vorgehen beraten.

Der Protest richtet sich gegen die Pläne des Autobauers, zwei Altersvorsorgesysteme auslaufen zu lassen und für alle Mitarbeiter weniger lukrative Programme einzuführen. Für neue Mitarbeiter gilt die Regelung bereits seit 2014. BMW hatte Unite zufolge angeboten, zum Ausgleich je Beschäftigtem über drei Jahre 22.000 Pfund (knapp 25.000 Euro) in bar auszuzahlen oder 25.000 Pfund in einen neuen Pensionsplan zu stecken.