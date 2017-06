MünchenDie kräftig steigende Nachfrage in China hat den BMW-Absatz im Mai deutlich gesteigert und einen Verkaufsrückgang in den USA mehr als ausgeglichen. In der Volksrepublik legten die Verkäufe um 27 Prozent auf 51 000 Autos zu. Damit wurde der Münchner Konzern in China mehr Autos los als Mercedes und Audi. Vor allem der kleine SUV X1 und der 1er seien gefragt, teilte BMW am Mittwoch mit.

Daimler hat im direkten Markenvergleich aber weiter klar die Nase vorn und wächst schneller. Der Stuttgarter Konzern legte seit dem Jahresanfang um 14 Prozent auf 935 000 Autos der Marken Mercedes-Benz und Smart zu. Die Audi-Verkäufe dagegen sanken wegen eines Händler-Streits in China um fast 6 Prozent auf 738 000 Wagen.

In den USA bekam BMW den rückläufigen Markt am deutlichsten zu spüren - der Absatz brach dort im Mai um 11 Prozent auf unter 30 000 Autos ein. In Europa verkauft der Konzern inzwischen mehr als drei Mal so viele Autos, der Absatz wuchs hier um 2 Prozent - auch dank der starken Nachfrage in Deutschland. Auch im großen britischen Markt schaffte BMW ein kleines Plus.