Bild vergrößern Auch die Produktion in Leipzig musste eingeschränkt werden. dpa Bild:

Ausbleibende Lieferungen mit Lenkgetrieben haben in mehreren BMW-Werken für starke Einschränkungen in der Produktion gesorgt. Nun hat Zulieferer Bosch nach eigener Aussage das Problem in den Griff bekommen.