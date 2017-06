New YorkEs hört sich an wie ein wichtiger Sieg für Konkurrent Airbus bei der Welthandelsorganisation: Die USA zahlten illegale Subventionen an den Flugzeugbauer Boeing. Allerdings schadeten die meisten den Interessen der EU kaum, heißt es in der Urteilsverkündung. Dazu gehöre der Vorwurf, dass Beschaffungen durch das US-Verteidigungsministerium eine illegale Subvention seien. Einzige Ausnahme sind Steuerrabatte des Bundesstaates Washington, die sich von 2013 bis 2015 auf 325 Millionen Dollar beliefen.

Wie bei jeder Entscheidung der WTO, die mal zugunsten von Boeing und mal zugunsten der Europäer ausfällt: Die jeweiligen Anwälte der Hersteller bewerten die hochkomplexen Schiedssprüche als vollen Erfolg für sich. Airbus-Chef Tom Enders nannte es einen „großen Sieg“, während Boeing von einem „durchschlagenden Erfolg“ sprach.