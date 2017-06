Der US-Flugzeugbauer Boeing will mit einer längeren Version seines Bestsellers 737 die Vormacht von Airbus bei Mittelstreckenflugzeugen brechen. Für die neue 737 Max 10 mit Platz für 230 Passagiere lägen bereits zum Start des Programms 240 Bestellungen und Reservierungen vor, teilte Boeing am Montag auf Pariser Luftfahrtmesse mit. Zu den ersten Kunden gehörten die Leasingfirmen Boc Aviation, die zehn Modelle zum Listenpreis von insgesamt 1,25 Milliarden Dollar vorbestellte, und Gecas, eine Tochter des US-Industrieriesen GE. Auch der Billigflug-Marktführer Ryanair mit Sitz in Dublin sei am Kauf des neuesten Boeing-Sprosses interessiert, hatten zwei mit der Sache vertraute Personen vor einer Woche zu Reuters gesagt. Die Iren fliegen ausschließlich mit Boeing-Jets.