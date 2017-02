Der saudische Ölmulti will – zu einem kleinen Teil – an die Börse.

Der Ölkonzern Saudi Arabian Oil hat die New Yorker Investmentbank Moelis & Co. Berichten zufolge mit der Vorbereitung seines Börsengangs beauftragt. Dieser könnte 100 Milliarden Dollar erlösen – eine historische Größe.

Nach übereinstimmenden Berichten setzt der Ölmulti Saudi Arabian Oil bei der Vorbereitung seines Börsengangs auf die Beratung durch die spezialisierte US-Investmentbank Moelis & Co. Die New Yorker Bank stand bereits als ein möglicher Name für den Deal fest, wie am Vorgang beteiligte Personen offenbarten. Aramco, wie der Ölkonzern auch genannt wird, war auf der Suche nach einem Berater, um die sogenannten Underwriting-Banken für den Börsengang auszuwählen, Interessentenlisten zu führen und einen ungestörten Ablauf des Verfahrens sicherzustellen. Bislang haben Moelis und Aramco die Meldungen noch nicht kommentiert.

Das Königreich Saudi-Arabien will weniger als fünf Prozent an Aramco verkaufen. Der Erlös soll laut dem stellvertretenden Kronprinz Mohammed bin Salman in den weltgrößten Kapitalfonds fließen, um die Abhängigkeit des Landes vom Öl zu verringern. Der Börsengang wird auf die Summe von 100 Milliarden Dollar geschätzt. Damit stellte er den bislang größten Börsengang des chinesischen Internethändler Alibaba mit einem Volumen von 25 Milliarden Dollar im Jahr 2014 deutlich in den Schatten.