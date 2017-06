Bild vergrößern Vor allem die Standorte Görlitz und Hennigsdorf sollen von den Plänen zur Restrukturierung der Bahntechniksparte des Bombardier-Konzerns betroffen sein. dpa Bild:

Die Pläne zur Restrukturierung der Bahntechniksparte des Bombardier-Konzerns nehmen Gestalt an. So will das kanadische Unternehmen in seiner Zugsparte in Deutschland etwa 2700 von 8500 Arbeitsplätzen abbauen, berichten Insider.