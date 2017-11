Der kanadische Flugzeug- und Zughersteller Bombardier gerät nach weiteren Verlusten unter Druck. Der Konzern fuhr im dritten Quartal unter dem Strich einen Fehlbetrag von 117 Millionen Dollar (rund 100 Millionen Euro) ein, wie der Siemens- und Airbus-Konkurrent am Donnerstag mitteilte. Im Vorjahreszeitraum war ein Verlust von 94 Millionen Dollar angefallen.

Das Unternehmen räumte zudem ein, dass es wegen Verspätungen bei den Motoren in diesem Jahr wohl nur 20 bis 22 Flugzeuge seiner C-Serie statt der geplanten 30 ausliefern werde. Zwar habe ein nicht genannter europäischer Kunde Interesse am Kauf von bis zu 61 Maschinen des Typs bekundet. Dafür setzt aber ein Großaktionär das Management in der Zugsparte unter Druck.