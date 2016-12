Sachsen will die bedrohten Standorte des Bahntechnik-Herstellers Bombardier mit Fördermitteln absichern. Das Land habe dem kanadischen Konzern Unterstützung mit Mitteln der Technologieförderung angeboten, erklärte Ministerpräsident Stanislaw Tillich (CDU) am Donnerstag nach einem Treffen mit der Unternehmensspitze in Dresden.

Bombardier-Deutschlandchef Michael Fohrer bezeichnete das Treffen als Auftakt „für einen partnerschaftlichen und konstruktiven Dialog“ und kündigte an, während der anstehenden Veränderungen eng mit der Landesregierung zusammenzuarbeiten. Zudem würden alle „industriepolitischen Unterstützungsangebote“ sorgfältig geprüft.