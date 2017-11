 Kabelspezialist Leoni hebt Prognose

Der Kabel- und Bordnetzspezialist Leoni ist dank des Booms der europäischen Autoindustrie gut unterwegs. Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr hob der MDax-Konzern am Mittwoch seine Ergebnisprognose an. Als neues Ziel steht für den im Januar ausscheidenden Vorstandschef Dieter Belle nun rund 220 Millionen Euro Ergebnis vor Zinsen und Steuern im Plan. Zuvor hatte das Management 190 bis 210 Millionen Euro anvisiert. Der Umsatz soll von 4,4 Milliarden Euro im Vorjahr auf fast 4,8 Milliarden Euro zulegen. Das liegt auch am steigenden Kupferpreis, den das Unternehmen in der Regel an die Kunden weiterreicht.

In der Bordnetzsparte, die ganze Kabelsätze für die Automobilindustrie und andere Anwendungen fertigt, kann Leoni nach dem ernüchternden Vorjahr mit hohen Umbaukosten mittlerweile zunehmend Erfolge vermelden. Leoni sammelte in der Sparte im dritten Quartal Aufträge für 1,6 Milliarden Euro ein, davon fast 600 Millionen für sogenannte Hochvolt-Kabelsätze. Diese werden in Autos mit Elektroantrieben eingesetzt.