 Bosch profitiert vom Trend zu Akku-Gartengeräten

Der Trend zum Akku kurbelt auch den Umsatz der Gartengeräte-Sparte von Bosch weiter an. 325 Millionen Euro wurden im vergangenen Jahr in diesem Segment verbucht, rund elf Prozent mehr als im Jahr davor, wie das Unternehmen am Donnerstag in Stuttgart mitteilte. Zum Gewinn machte Bosch keine Angaben. Treiber des Wachstums seien vor allem Akku-Werkzeuge, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung von Bosch Power Tools, Henning von Boxberg. Ihr Anteil am Gesamtumsatz liege inzwischen bei 37 Prozent, zehn Jahre zuvor seien es noch 3 Prozent gewesen. Dabei sind kabellos betriebene Geräte in der Regel teurer als solche mit Kabel.