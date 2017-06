Der Technologiekonzern Bosch plant einem Insider zufolge in Dresden den Bau seiner zweiten Halbleiterfabrik in Deutschland. "Die Investition beläuft sich auf insgesamt eine Milliarde Euro", sagte eine mit dem Vorgang vertraute Person der Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch. Auch gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigte ein Insider die Pläne für die größte Investition der Firmengeschichte. Darauf entfalle der Großteil auf den Stuttgarter Konzern, die restliche Summe werde durch Fördermittel von Bund und Europäischer Union finanziert. Mit der Fabrik entstünden 700 Arbeitsplätze, der Produktionsstart sei für 2021 geplant, sagte der Insider weiter. Bosch betreibt bereits eine Chipfabrik in Reutlingen und ist ein führender Sensorenhersteller. Der Bedarf des weltgrößten Autozulieferers steigt mit dem wachsenden Bedarf an Technik für vernetzte Fahrzeuge oder Alltagsgegenstände.

Das Unternehmen wollte zu den Plänen nicht Stellung nehmen. Bosch hat für Montag zu einer Pressekonferenz in Berlin im Beisein von Sachsens Ministerpräsident Stanislaw Tillich und Wirtschaftsstaatssekretär Matthias Machnig eingeladen.