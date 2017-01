Wegen Problemen mit dem Bremssystem müssten fast 50.000 Autos in die Werkstätten, kündigte das chinesische Zentralamt für Qualitätsüberwachung an. Laut Behörde kann es bei einer dauerhaften Verwendung des Tempomats zu Problemen mit dem Vakuum-Bremskraftverstärker und dem Luftfilter kommen, wodurch sich das Bremspedal schwerer betätigen ließe.

PekingRückrufe sind ein heikles Thema für Volkswagen in China . Als die Wolfsburger 2014 fast eine halbe Million Autos wegen Problemen mit der Hinterachse in die Werkstätten beorderten, gab es Proteste in vielen Großstädten. Ähnlich hatten schon Kunden bei einer Rückrufaktion im Vorjahr reagiert. Nun steht die nächste Rückrufaktion an – allerdings in deutlich kleinerem Umfang.

Die Autos würden kostenlos nachgebessert, teilte ein Volkswagen-Sprecher am Montag mit. Es handle sich um ein mögliches Sicherheitsrisiko. Betroffen seien 44.718 Beetle mit Herstellungsdatum vom 1. Juli 2012 bis 6. August 2015 sowie 4762 Golf vom 1. Juli 2012 bis 6. Juli 2103. Kunden mit diesen Wagen sollten den Tempomat so lange nicht verwenden, bis sie eine Werkstatt aufgesucht hätten, empfahl das Unternehmen. Die Rückrufaktion startet am 6. Februar.

China ist so wichtig für VW wie kein anderes Land. Der Absatz in der Volksrepublik hatte im vergangenen Jahr das Ergebnis für die Wolfsburger deutlich aufgebessert. Dabei half, dass VW aufgrund strenger Vorschriften in China nahezu keine Dieselautos in der Volksrepublik verkauft hatte, und der globale Skandal dadurch nahezu spurlos am Geschäft auf dem größten Automarkt der Welt vorüberging.