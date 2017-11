Trotz der jüngsten Wirbelstürme in den USA konnte Brenntag im dritten Quartal seinen Gesamtumsatz steigern. Der weltgrößte Chemikalienhändler bekräftigt sein Gewinnziel für das Gesamtjahr.

FrankfurtDer weltgrößte Chemikalienhändler Brenntag profitiert trotz der jüngsten Wirbelstürme in den USA von einem guten Geschäft in Nordamerika. Das Unternehmen aus Mülheim an der Ruhr steigerte seinen Gesamtumsatz im dritten Quartal um 10,4 Prozent auf knapp 2,9 Milliarden Euro, wie Brenntag am Mittwoch mitteilte. Der operative Gewinn (Ebitda) erhöhte sich um 5,3 Prozent auf 216 Millionen Euro und übertraf damit die Markterwartungen (194 Millionen Euro). „Insbesondere Nordamerika hat mit einem sehr guten Ergebnis und einem starken organischen Wachstum überzeugt“, erklärte Konzernchef Steven Holland.

Anzeige

Damit scheint Brenntag den Hurrikan Harvey gut wegzustecken, der den Vorstandsvorsitzenden noch im September zu einem Hinweis auf mögliche Folgen für das US-Geschäft veranlasst hatte. Die Nachrichten kamen an der Börse gut an: Die Brenntag-Aktie schoss zeitweise um mehr als sieben Prozent in die Höhe. Der Brenntag-Rivale Univar aus den USA hatte dagegen am Freitag noch erklärt, dass negative Auswirkungen von Harvey das Ergebnis im dritten Quartal belastet hätten und sich das Geschäft erst im kommenden Jahr wieder normalisieren werde.