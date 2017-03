Bild vergrößern Das Beteiligungsunternehmen mit Sitz in Bergisch Gladbach hat bereits ein Portfolio von Bau und Infrastruktur über Fahrzeugtechnik bis hin zur Medizin- und Gesundheitstechnik. dpa Bild:

Die deutsche Beteiligungsfirma Indus will weiter zukaufen – am liebsten in der Bau- und Infrastrukturbranche. Die rund 45 Töchter sind optimistisch. Die Dividende steigt. Die Aktie verlor allerdings.