Mit welchem Ziel?

Die Kunden von heute suchen Authentizität, sie schätzen es, wenn eine Schmuckmarke auch bei Uhren mit mechanischen Werken eine Expertise besitzt und nicht nur die schöne Hülle verantwortet. Wir wollen also nicht mit den Spitzenmarken der Uhrmacherein wie Patek Philippe oder Brequet in einen Wettbewerb treten, sondern mit einigen wenigen Komplikationen unseren Kunden ein passendes Produkt bieten. Das sind zum einen die Klangfedern, denn Töne, die die Zeit per Gong anzeigen sind eine der kunstvollsten aber auch schwersten Komplikationen. Und die sehr flachen Uhren, weil sie für Männer ein elegantes Schmuckstück sein können, wie Colliers es für Frauen sind.

Vor wenigen Monaten haben Sie ein Modell vorgestellt, das gleich einen Weltrekord aufgestellt hat: Flachstes Automatikwerk der Welt. Das ist doch Wettbewerb mit den Manufakturen. Wozu braucht es den für Bulgari?

In unserem Haus geht es auch darum, Innovationen zu bringen, neue Gebiete zu erobern. Die Stärke eines Unternehmens wie unserem sind seine Mitarbeiter. Sie haben Talente dort. Die müssen sie fördern, unterstützen und herausfordern. Sie müssen gleichzeitig deren Energie herauskitzeln, in dem sie ambitionierte Ziele ausgeben. Ein Rekord ist ein ambitioniertes Ziel, das löst Leidenschaft und Energie frei. So eine Aufgabe ist für die internen Abläufe fast so wichtig wie für die Kunden. Die größten Gewinne eines solchen Weltrekords für das Unternehmen erreichen sie intern im Team.