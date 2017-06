Die Exporte der Schweizer Luxusuhrenindustrie leiden. Bulgari-CEO Jean-Christophe Babin erklärt, wieso der drittgrößte Schmuckproduzent ausgerechnet auf mechanische Uhren setzt.

Herr Babin, die Exporte der Schweizer Luxusuhrenindustrie schwächeln. Ausgerechnet zu diesem Zeitpunkt präsentiert Bulgari hochwertige mechanische Uhren. Schlechtes Timing?

Schmuck und Juwelen haben einen verlässlichen Markt. Einschneidende Ereignisse wie Verlobung und Hochzeit werden mit Schmuck zelebriert. Und egal, ob es eine ökonomische Blase gibt oder nicht, diese Konstante bleibt. Von dieser Beständigkeit im Leben der Menschen profitiert der Uhrenmarkt weniger. Es wird vielleicht noch eine Uhr zum Abschluss des Studiums verschenkt, aber das ist nicht so tradiert. Und das große Post-Lehman-Wachstum der Uhrenbranche rund um 2011 war hauptsächlich dem chinesischen Markt zu verdanken. Als nun die Antikorruptionsgesetze in China griffen, war der Markt für teure Luxusuhren massiv in Bedrängnis. Diese Lage hat sich nicht geändert. Was ist nun besser für Bulgari, dass es diese Investitionen rechtfertigt?

Ein weiterer Teil der Antwort auf die Frage nach den Problemen der Luxusuhren-Industrie ist sicher, dass es in der Phase zu viele Marken gab, die sich auf kosmetische Veränderungen beschränkt haben. Sie benötigen aber in der Luxusindustrie Innnovationen. Sie müssen das Begehren ständig neu entfachen. Sie können ein ganzes Leben ohne so ein Produkt leben. Die Kunden müssen sie sich wünschen. Marken wie wir konkurrieren nicht allein mit den anderen Schmuck- und Uhrenherstellern – unsere Kunden entscheiden vielleicht zwischen einer Woche Malediven oder einem Schmuckstück. Wir konkurrieren mit allen Produkten und Dienstleistungen, die sich um verfügbares Einkommen bewerben. Das wird sich noch intensivieren.

Bulgari Der CEO Jean-Christophe Babin war CEO des Uhrenherstellers TAG Heuer, bevor er 2013 zum CEO von Bulgari ernannt wurde. Beide Marken gehören zur Luxusholding LVMH. Er ist gebürtiger Franzose mit Schweizer Pass.

Das Unternehmen Der aus Griechenland stammende Goldschmied Sotirios Voulgaris kam 1881 nach Rom, wo er mehrere Goldschmuck- und Antiquitätengeschäfte eröffnete. 1932 übernahmen seine Söhne das Unternehmen, das sich bis dahin auf Schmuck konzentriert hatte. In den 50er- und 60er Jahren gewann der Goldschmied viele Kunden aus dem Filmgeschäft, unter anderem Elizabeth Taylor oder Gary Cooper. Es folgten erfolgreiche Jahrzehnte als Familienunternehmen, das 1995 an die italienische Börse. 2011 übernahm die Luxusholding Louis Vuitton Moet Hennessy, LVMH, die Mehrheit an dem Unternehmen. Die Familie verkaufte seine LVMH-Anteile im Februar 2012 für rund 236 Millionen Euro, hält aber weiterhin Anteile und ist mit Paolo Bulgari als Aufsichtsratsvorsitzender weiterhin im Unternehmen vertreten.

Stichwort Innovation - Verschläft die Luxusuhrenindustrie den Trend Smartwatches? Ihre Vorstellung der „Intelligent Watch“ ist schon etwas her, die Uhr aber immer noch nicht erhältlich. Es ist keine typische Smartwatch, sondern eine klassische mechanische Uhr mit einem NFC-Chip, der ihnen unter anderem in Zusammenarbeit mit unserem Partner WiseKey erlaubt, Passwörter zu speichern. Sie sind nicht auf der Uhr, sondern auf Servern des Unternehmens gespeichert und nur mit der Uhr und dem Chip können sie diese Daten auf der App ihres Telefons abrufen. Wir wollten sie mit einem Bezahlmodul ausstatten und hatten ein Kooperation mit Mastercard. Das Problem ist: Stand heute ist kein Zahlungsmittel global umfassend einsetzbar. Wenn sie sich eine Uhr von Bulgari kaufen, sich auf das Zahlungsmittel per NFC-Chip ihrer Uhr verlassen, dann wollen sie nicht irgendwo in der Welt stehen und feststellen, dass das nicht klappt, die Kunden würden nicht die Banken, sondern Bulgari dafür verantwortlich machen. Dass das klappt müssen wir sicherstellen, bevor wir die Uhr auf den Markt bringen können. Ich rechne damit, dass ein globales Bezahlsystem, das unseren Ansprüchen gerecht wird, noch zwei bis drei Jahre benötigen wird. Abkehr vom Kerngeschäft?